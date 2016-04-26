البعثة الأممية في ليبيا توضح مسألة "امهال البرلمان"

أوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا أن تصريحات رئيس البعثة مارتن كوبلر بشأن منح مجلس النواب مهملة معينة "نشرت بشكل منقوص".

وقال المتحدث باسم البعثة سمير غطاس في تصريحات صحافية، ليل الاثنين "إن تصريحات رئيس البعثة مارتن كوبلر بشأن منح مجلس النواب مهلة 10 أيام للتصويت على الحكومة نشرت بشكل منقوص".

وأضاف "إن كوبلر كان يعني الحديث على نص الاتفاق السياسي الذي يطالب مجلس النواب بالاجتماع في بحر 10 أيام من تقديم حكومة الوفاق لتشكيلتها للتصويت عليها".

وقال "المبعوث الأممي كان ينوه بأن هذا لم يحدث من قبل مجلس النواب مع احترام البعثة الأممية لسيادة ليبيا ومؤسساتها".

وجاء التصريح الأممي بعد ساعات من إعلان مجلس النواب يوم أمس في بيان رسمي رفضه لتصريحات المبعوث الأممي بشأن إمهاله فترة عشرة أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق.