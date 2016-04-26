الجيش الليبي متأهب لبدء عملية عسكرية ضد داعش بسرت

كشف عميد بلدية سرت مختار المعداني عن قرب إطلاق الجيش الوطني علمية عسكرية لتحرير مدينة سرت من سيطرة تنظيم داعش.

وأكد المعداني في تصريح لإحدى القنوات المحلية أن بلديته استلمت أسلحة وآليات عسكرية من مقر قيادة الجيش بمدينة المرج شرق البلاد.

وبحسب تصريحات خاصة من مصادر عسكرية لــ"العربية.نت" فإن الجيش انتهى من وضع خططه لعملية عسكرية وشيكة لقتال تنظيم الدولة في سرت.

وقالت المصادر إن معسكر "خليج البمبة" شرق البلاد يشهد اجتماعات مكثفة لقيادات عسكرية تابعة للجيش قبل الإعلان الرسمي عن إطلاق العملية العسكرية، وتتوقع المصادر أن الإعلان عنها سيكون خلال اليومين القادمين.

وكشفت المصادر النقاب عن تكليف ضباط من مدينة سرت لقيادة العملية الوشيكة على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي الذي سيتخذ من مطار بنينا ببنغازي وقاعدة رأس لانوف قواعد انطلاق له.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية من سرت لــ"العربية.نت" أن التنظيم بالمدينة أطلق نداء للنفير في صفوف مسلحيه عبر الإذاعة المحلية.

وقالت المصادر إن أرتالا من السيارات المسلحة تتجمع منذ ظهر اليوم على طول الطريق الساحلي الممتد من منطقة الظهير حتى جزيرة دوران سرت الكبرى، إضافة لتحشيد عدد كبير من عناصره في مقر المعهد العالي للمهن الشاملة بمنطقة السبعة غرب سرت.

وأضافت المصادر أن إذاعة سرت المحلية التي يسيطر عليها التنظيم لم تتوقف عن نداءات "الجهاد ضد طاغوت حفتر"، مطالبة الأهالي بالانضمام إلى صفوف "المجاهدين".

بموازاة الاستعداد الحثيث لقوات الجيش الليبي، أكد بعض أهالي مدينة سرت أن الطريق الرابط بين منطقة "بوقرين" غرب سرت وصولا إلى "الكراريم" أولى مناطق مصراتة تشهد تواجدا عسكريا كثيفا للميليشيات، وأنها قامت بإرجاع الأهالي النازحين من مدينة سرت.