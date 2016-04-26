توتر أمني بأحد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس

قال سكان محليون إن أهالي منطقة "قصر بن غشير" الضاحية الجنوبية لطرابلس أغلقوا الطرقات المؤدية إلى المنطقة منذ مساء أمس الاثنين، ونشروا عددا من السيارات المسلحة، فيما أقام عدد من المسلحين حواجز تفتيش بالمنطقة.

وقال شهود العيان لــ"العربية.نت" إن الأهالي أغلقوا الطرقات الرئيسية بسواتر ترابية احتجاجا على اقتحام ميليشيات تابعة لمصراتة لمنطقتهم قبل يومين واختطافها ما يزيد على الثلاثين شخصا ونقلهم إلى معسكر قريب تابع للميليشيات.

وقال الشهود إن اختطاف الشباب بالمنطقة جاء على خلفية تأييدهم لمؤسسة الجيش ورفضهم لاستمرار سيطرة ميليشيات مصراتة على منطقتهم.

ولا يزال التوتر الأمني مستمرا بالمنطقة، في حين طالب المجلس البلدي لقصر بن غشير من بلديات طرابلس الاجتماع بشكل فوري لحل المسألة، واصفا الوضع بأنه "بالغ التوتر" في المنطقة.