لجنة الحوار الليبي تجتمع بتونس الخميس القادم

أعلن الفضيل الامين عضو لجنة الحور السياسي الليبي عن اجتماع اللجنة يوم الخميس القادم في تونس دون أن يحدد أسباب انعقاد الاجتماع.

وأجلت البعثة الأممية في ليبيا الأسبوع الماضي موعد اجتماع دعت إليه لجنة الحوار السياسي الممثلة للأطراف الليبية الموقعة على اتفاق الصخيرات.

وقالت البعثة وقتها إن الاجتماع سيناقش منح الثقة لحكومة الوفاق ومناقشة إعلان المجلس الأعلى للدولة تدشين أعماله في طرابلس .

وبعيد إعلان عدد من النواب الداعمين لحكومة الوفاق الخميس الماضي حذف المادة الثامنة في الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية، طالب نواب من البرلمان في طبرق بضرورة اجتماع لجنة الحوار لحذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي باعتباره اختصاصا أصيلا للجنة الحوار.

وتعتبر المادة الثامنة بالاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية محور الخلاف بين أطراف الأزمة الليبية حيث يصر نواب من مؤيدي المؤسسة العسكرية على حذفها لضمان بقاء قيادات الجيش الحالية وعلى رأسها الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش، متهمين ممثلي أطراف سياسية بتمرير المادة الثامنة لاستبعاد قيادات الجيش في المشهد السياسي والعسكري المقبل في البلاد.