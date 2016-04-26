ليبيا..أميركا وأوروبا ستدعمان حكومة الوفاق بعد تشكيلها

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستعدان لتقديم مساعدات بشكل واسع لليبيا في مكافحة تنظيم داعش ووقف الهجرة غير الشرعية.

وأوضج بيان للبيت الأبيض بعد اختتام قمة مدينة هانوفر الألمانية أن هذا الدعم يتوقف على طلب حكومة الوفاق الليبية التي ينتظر تشكلها لتؤدي مهامها بشكل كامل.

وقال البيان بأن دول أميركا، وبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا المشاركة في قمة هانوفر يرحبون بالإجراءات التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ودعمهم الكامل لجهود المجلس.

وأشار البيان إلى أن الدعم الأميركي الأوروبي سيكون في مجال تعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية بالإضافة لوقف الهجرة غير الشرعية ومكافحة تنظيم داعش.

وما تزال حكومة الوفاق الليبية تعمل في طرابلس من خلال مجلسها الرئاسي في انتظار منح مجلس النواب الثقة لتشكيلتها الوزارية.

مسؤولون أوروبيون بطرابلس للقاء حكومة الوفاق

وفي السياق نفسه وصلت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ناتاليا ابوستولوفا، والسفير الألماني لدى ليبيا كرستيان فالتر موخ، والمبعوث الإيطالي لدى ليبيا جورجيو ستاراتشي، صباح اليوم، إلى مطار امعيتيقة طرابلس.

ويلتقي المسؤوليون الأوروبيون خلال زيارتهم رئيس حكومة الوفاق فايز السراح وأعضاء المجلس الرئاسي لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق.

وسيعقد المجلس الرئاسي وأعضاء الوفد الأوروبي مؤتمرا صحفيا خلال اليوم .

يشار إلى أن عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية التقوا خلال الأسابيع الماضية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فيما زار أحمد امعيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق ووفد حكومي العاصمة الإيطالية روما كأول زيارة للحكومة منذ دخولها طرابلس.