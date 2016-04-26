مالطا تحتجز ناقلة نفط قادمة من ليبيا

احتجزت السلطات المالطية، الثلاثاء، ناقلة نفط "ديستيا أميا" محملة بـ650 ألف برميل من النفط الليبي والقادمة من شواطئ ليبيا الشرقية.

ونقلت صحيفة لاستامبا الإيطالية عن التلفزيون المالطي الرسمي أن السلطات المالطية لم تعلن أسباب التحفظ على الناقلة حتى الآن.

وثار جدل واسع يوم أمس بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي عن بيع أول شحنة للنفط عبر ميناء الحريقة في طبرق حيث حملت ناقلة نفط تحمل العلم الهندي بــ650 ألف برميل من النفط الخام.

وطالب مبعوث ليبيا لدي الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بإدراج الناقلة النفطية "ديستيا أميا" على القائمة السوداء بموجب الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 2145، معتبرا أن الخطوة غير شرعية ولا يحق لمؤسسة النفط القيام بتصدير النفط في الوقت الحالي.

من جانبها، أعلنت مؤسسة النفط بطرابلس أنها أبلغت رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بضرورة اتخاذ إجراءات منع الناقلة من شحن الكمية، فيما دافعت إدارة المؤسسة في بنغازي عن قرارها بصفتها تابعة للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وأن حكومة الوفاق بطرابلس لم تنل شرعيتها بعد لتتخذ قرارات بشأن الموارد النفطية للبلاد.