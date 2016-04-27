ليبيا.. تحذيرات من نقص تمويل الإغاثة الإنسانية

حذر علي الزعتري، نائب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، من النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا.

وقال الزعتري في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الزيادة طفيفة جدا في تمويل الخطة، ونخشى ألا تكفي لما بعد شهر يونيو القادم.

مضيفا أن إن إجمالي ما يجري صرفه حتى شهر يونيو قد يصل إلى 30 مليون دولار من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 165.6 مليون دولار.

وقال إن "خبراء الصحة حذروا من زيادة تفشي الأمراض"، مشيرا إلى خدمات التخلص من النفايات والصرف الصحي توقفت في العديد من المناطق.

ولفت الزعتري إلى أن كثيرا من اللاجئين والنازحين وصلوا إلى حد الانهيار بسبب النقص الحاد في المواد الأساسية والدواء وعدم توفر ظروف آمنة وصحة لعيشهم.

وأطلقت البعثة الأممية برنامج لاستجابة الإنسانية إلى التخفيف من محنة النازحين واللاجئين في ظل الصراع القائم في ليبيا.