إيطاليا تقترح رفع الحظر عن الأسلحة للحكومة الليبية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، اليوم الخميس، أنه يؤيد رفع الحظر عن الأسلحة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

وقال جنتيلوني أمام مجلس النواب: "لنكن واضحين، لترسيخ حكومة (فايز) السراج من الضروري أن يتمكن من التحرك للتصدي للإرهاب".

وأضاف: "بالتالي إذا يجب تعديل الحظر للسماح باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب فعلينا القيام بذلك لصالح الحكومة الشرعية"، موضحاً أن على حكومة الوفاق أن تستفيد أيضا من الموارد النفطية.

والحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في 2011 انتهك مرارا لصالح مجموعات مسلحة عدة تنشط في ليبيا.

وأكد جنتيلوني أن بلاده ليست على وشك إرسال قوات إلى ليبيا لأن حكومة السراج لم تقدم طلبا بعد في هذا الشأن.

وقال الوزير: "ليس هناك أي تدخل عسكري مطروح حاليا في ظل عدم طلب الحكومة الليبية وبدون تقييم يجريه مجلس الأمن الدولي".