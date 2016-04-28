عقوبات دولية على سفينة هندية تنقل نفطا ليبيا غير شرعي

أدرجت الأمم المتحدة الأربعاء على قائمتها السوداء ناقلة نفط ترفع علم الهند وتنقل بطريقة غير شرعية نفطا لحساب السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولي.

وأوضح المصدر أن السفينة "ديستيا اميا" أبحرت الاثنين من شرق ليبيا متجهة نحو مالطا، مشيرا إلى أن إدراج الناقلة النفطية على قائمة العقوبات الدولية يعني أن أي بلد تدخل مياهه هذه السفينة ملزم بمصادرتها.

وبحسب لجنة العقوبات فإن السفينة يمكن أن تكون قد بيعت مؤخرا وتغير اسمها إلى كاسوس، مشيرة إلى أنها كانت يوم الثلاثاء موجودة شمال مدينة البيضاء في شرق ليبيا.

وأفاد دبلوماسي أن شحنة النفط التي على متن السفينة تنتهك الحظر الدولي المفروض على مبيعات النفط الليبي التي تتم لحساب أي جهة غير حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.