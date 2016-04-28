ليبيا.. "قيادة مشتركة" قريباً لتحرير سرت

قالت حكومة الوفاق في طرابلس، إنها بصدد تشكيل قيادة مشتركة لعملية تحرير مدينة سرت لتوحيد الجهود تحت مظلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وطالبت الحكومة، في بيان اليوم الخميس، كل "القوى المسلحة الليبية" بانتظار تعليمات المجلس الرئاسي باعتباره يمتلك صفة القائد الأعلى للجيش طبقاً لنصوص الاتفاق السياسي قبل التوجيه إلى سرت.

وحذر بيان الحكومة من مخالفة تعليماته وانتهاك القوانين العسكرية لــ"المتاجرة بقضايا الوطن العادلة لتحقيق غايات ومصالح شخصية"، بحسب البيان.

وفيما رحب البيان بحرص من وصفها "القوى المسلحة الليبية" على تحرير مدينة سرت من قبضة الإرهاب، حذر من تحول المواجهة إلى حرب بينها قد تجر البلاد إلى حرب أهلية.