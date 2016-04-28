وزير خارجية إسبانيا يلتقي حكومة السراج بطرابلس

استقبل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق وزير الخارجية الإسباني مانويل غارثيا بمقر الحكومة في قادة بوستة البحرية بطرابلس.

ووصل غارثيا ظهر اليوم الخميس إلى مطار امعيتيقة بطرابلس، وعقب لقائه بــ"السراج" وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة قال إن زيارته تمثل دعم إسبانيا للحكومة في مسار بنائها لدولة مستقرة.

وأضاف الوزير الإسباني "أن إسبانيا موجودة في ليبيا ضمن مهمة أممية من بينها المشاركة في عملية "صوفيا" بالقرب من الشواطئ الليبية المتعلقة بالحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال "إن دولتنا تتطلع لدعم ليبيا من خلال اتفاقات مع حكومة الوفاق ندرب بموجبها حرس السواحل الليبية لمكافحة الهجرة، إضافة لمساعينا للمشاركة في مساعدة ليبيا من أجل استئناف إنتاج النفط من خلال شركاتنا العاملة في ليبيا".

وأشار الوزير إلى أن "شركة ريبسول الإسبانية العاملة في حقل الشرارة الليبي ستعمل على رفع إنتاج النفط إلى 100 ألف برميل يومياً سعياً للوصول إلى إنتاجيته السابقة والتي تصل إلى 360 ألف برميل يومياً".

وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الإنساني اللامحدود للنازحين بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية من قبل لجان مشتركة بين الجانبين.