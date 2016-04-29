ليبيا: نضع استراتيجية للقضاء على "داعش" دون تدخل أجنبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أمس الخميس خلال كلمة تلفزيونية له، على بدء الحكومة بوضع استراتيجية للقضاء على تنظيم "داعش" من دون أي تدخل خارجي.

ودعا السراج إلى توحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب والقضاء عليه، بدءا من مدينة سرت التي يسيطر عليها "داعش".

وأكد السراج أن حكومة الوفاق هي لجميع الليبيين، وتستمد شرعيتها من توافق كافة الأطراف، مناشدا البرلمان بضرورة استكمال استحقاقاته في التصويت على منح الثقة لها.

كما دعا السراج كافة الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى الالتزام بصلاحياتها والابتعاد عن أي توتر أو خلاف جديد.