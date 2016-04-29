ليبيا.. برلمانيون يصلون غدامس تحضيراً لجلسة الأربعاء

وصل وفد يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب الخميس إلى مدينة غدامس، وذلك تحضيراً للجلسة التي ينتظر عقدها الأسبوع القادم في المدينة، وفق ما ذكرت قناة ليبيا.

وسيتولى الوفد التحضير للجلسة التي من المتوقع أن تعقد الأربعاء القادم، والتي سيحضرها النواب المؤيدون للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، بعد عجز مجلس النواب عن عقد جلسة في مقره بمدينة طبرق، بسبب الخلافات حول الموقف من المصادقة على الاتفاق السياسي والحكومة.

وكان عدد من النواب وقعوا على بيان دعم لحكومة الوفاق الوطني، واعتبروه بمثابة منح للثقة، فيما دعت أطراف داخلية وخارجية، بينها المبعوث الأممي مارتن كوبلر، لعقد جلسة خارج مدينة طبرق.

من جانب آخر، عقد فريق الحوار السياسي الليبي اجتماعاً، أمس، في العاصمة التونسية، تناولوا فيه تنفيذ الاتفاق السياسي وآخر المستجدات والنظر في بعض المواضيع، وما تمر به العملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي.

وشدّد أعضاء فريق الحوار السياسي على ضرورة التزام المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي بما نص عليه الاتفاق وعدم الإخلال بنصوصه، آخذين في الاعتبار الظروف التي يمر بها الوطن.

كما طالب أعضاء الحوار مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته بما في ذلك إجراء تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على الحكومة.

وطالب أعضاء الحوار بضرورة التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، فيما يتعلق بتشكيل مجلس الدولة، داعين المجلس الرئاسي إلى ضرورة تنفيذ ما نص عليه الاتفاق السياسي بشأن الترتيبات الأمنية.