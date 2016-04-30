ليبيا..عقيلة صالح ينتقد المجلس الرئاسي ويؤكد دعمه للجيش

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن بيان المجلس الرئاسي الأخير يطعن في عقيدة الجيش ويهدد باستدعاء الأجنبي.

عقيلة صالح أكد في بيان له دعم القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان، مشدداً في الوقت ذاته على دعمه للقوات المسلحة لتحرير كافة التراب الوطني من دنس الاٍرهاب والتطرف، على حد وصفه.

وأردف أن بيان المجلس الرئاسي يعد كارثياً وضرباً بعرض الحائط لكل المجهودات المبذولة من مجلس النواب لرأب الصدع وتضييق هوة الخلاف بين أعضائه.

وانتقد عقيلة صالح المبعوث الأممي مارتن كوبلر، وقال إنه لم يعد يلتزم بوظيفته، إذ بات يتدخل في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن إنحيازه لطرف بعينه على حساب الأطراف الأخرى.