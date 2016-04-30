ليبيا.. وصول ناقلة النفط "ديستيا آميا" لميناء الزاوية

وصلت الناقلة النفطية "ديستيا آميا" إلى ميناء الزاوية النفطي غرب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر من ميناء الزاوية لـ"العربية.نت" إن الناقلة وصلت صباح اليوم السبت بناء على تنسيق بين مؤسسة النفط والحكومة المالطية التي تحفظت على الناقلة قبل يومين بناء على تعليمات من مجلس الأمن.

وأضاف المصدر: "بموجب هذا التنسيق سوف تفرغ الناقلة حمولتها من النفط الخام المقدر بــ 650 ألف برميل بالميناء".

وكانت الناقلة غادرت ميناء الحريقة النفطي بطبرق شرق البلاد الاثنين الماضي بعد صدور أوامر من مؤسسة النفط ببنغازي التابعة لحكومة مجلس النواب لتحمل أول شحنة نفطية متوجهة نحو مالطا التي تحفظت عليها فور وصولها.

وضمت لجنة العقوبات بمجلس الأمن اسم الناقلة التي تحمل العلم الهندي ضمن القائمة السوداء بناء على طلب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، الخميس الماضي، مطالبة السلطات المالطية بالتحفظ عليها.

واعتبر الدباشي في بيانه أن الإجراء انتهاك للقانون حيث ستوضع إيرادات هذه الشحنة في مصرف تابع لحكومة الثني المنبثقة عن مجلس النواب في الأردن، بينما توضع الإيرادات النفطية في حساب مؤسسة النفط في المصرف الليبي الخارجي بحسب القوانين المعمول بها.

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، طالب السلطات المالطية بالإفراج عن نقلة النفط، معتبراً أن مؤسسة النفط ببنغازي هي المؤسسة الشرعية ويحق لها تصدير النفط.