مصادر ليبية: وصول قوة لـ"مرادة" استعدادا لمعركة سرت

أكدت مصادر عسكرية من مدينة أجدابيا وصول تعزيزات عسكرية تابعة للجيش إلى منطقة "مرادة" جنوب شرق مدينة سرت بـ 200 كم.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن الجيش كان قد أرسل مفارز من بعض فرقه إلى المنطقة استعداداً لإطلاق حملته العسكرية لتحرير مدينة سرت.

وأضاف أن "خطط الجيش انتهت بشأن تحرير المدينة وننتظر أوامر عسكرية بعد اكتمال وصول القوة اللازمة للعملية للبدء الفعلي في القتال.. ونعتقد أن الأمر لن يطول كثيراً".

وعن الاتصالات المعلنة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تشكيل قوة موحدة لعملية تحرير سرت قال: "لم يتواصل معنا أحد والمجلس الرئاسي انتحل صفة لا يملكها وهي صفة القائد الأعلى للجيش وكل قياداتنا لا تعترف بتبعية سوى القيادة العامة للجيش بقيادة الفريق حفتر".

وأكد المصدر: "إن العملية العسكرية ستكون بقيادة ضباط من مدينة سرت وبمشاركة أهلها وقوات الجيش من مختلف مناطق ليبيا".