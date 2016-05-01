15 مفقودا بعد غرق قارب قبالة السواحل الليبية

أدى غرق قارب قبالة السواحل الليبية إلى فقدان 15 شخصا على الأقل الجمعة، ليرتفع عدد المفقودين إلى 100 بعد غرق سفينة أخرى في اليوم نفسه، وفق ما أفادت متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين الأحد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كارلوتا سامي، إن قاربا ينقل 120 شخصا غرق الجمعة بعد وقت قصير من مغادرته الساحل الليبي، مشيرة إلى أن هناك 15 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت السبت أن هناك 84 شخصا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مطاطي آخر الجمعة قبالة سواحل ليبيا.