الجيش الليبي يبدأ تحرير سرت من داعش خلال أيام

أكد أكرم بوحليقة المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت التابعة للجيش الوطني أن الجيش الليبي سيبدأ عمليته العسكرية لتحرير سرت نهاية الأسبوع الجاري بمشاركة قوات الجيش من غرب وشرق البلاد.

وأضاف بوحليفة في حديث خاص لـ"العربية نت" أن قوات الجيش القادمة من الشرق تتمركز في الوقت الحالي في مناطق "مرادة وزلة وحقل تيبستي والمبروك وجنوب النوفلية" بينما تتمركز القوات القادمة من الزنتان بغرب ليبيا في جنوب سرت مباشرة .

وقال: "إن العمليات الحالية تقتصر على جمع المعلومات من خلال سرايا الاستطلاع التي اشتبكت إحداها اليوم الاثنين مع مجموعة من تنظيم داعش جنوب النوفلية بالأسلحة المتوسطة لأقل من ساعة قبل أن تفر عناصر داعش".

وعن مشاركة سلاح الجو، أفاد عن "تجهيز مهبط حاليا جنوب سرت، كما ستكون قاعدة رأس لانوف الجوية جاهزة أيضا مشاركة في القتال".

وأكد بوحليقة أن تنظيم داعش أعلن حالة النفير في سرت وإقامة السواتر والتخندق داخل مواقع جديدة استعدادا للمعركة .

وختم قائلا "إن قوات الجيش التي لا تزال تتوافد على المنطقة ستكون خلال أيام بكامل جاهزيتها لإعلان بدء العملية العسكرية التي ستكون حاسمة للقضاء على الإرهاب في البلاد".