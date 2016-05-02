ليبيا.. داعش يتحصن على مشارف سرت

قام تنظيم داعش في ليبيا، بإغلاق الطريق الرئيسي لمدخل مدينة سرت، ووضع سواتر رملية بالطريق الساحلي عند الجهة الشرقية لمدخل المدينة، تحسباً لدخول قوات الجيش الليبي.

وأفاد مصدر أمني ليل الأحد أن عناصر داعش ومعهم خبراء ألغام أجانب يقومون بزرع ألغام بمناطق هراوة والتسعين شرق سرت على الشريط الساحلي للحيلولة دون تقدم دخول الجيش الليبي لتحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن عناصر التنظيم تغلغلوا منذ أيام في الوديان الواقعة جنوب سرت بـ"الرواغة والعتعت واللود الزراعي وقرزة القريبة من وادي زمزم وأبونجيم".

يذكر أن الحكومة الليبية كانت دعت قبل أيام كافة الفصائل المقاتلة عدم مهاجمة تنظيم داعش في سرت حتى تشكيل قيادة موحدة تستجمع قواها بغية طرد التنظيم من المدينة.