ليبيا.. أنباء عن مقتل عناصر من القوات الإيطالية قرب سرت

أكد المركز الليبي لدراسات الإرهاب مقتل عدد من عناصر القوات الإيطالية الخاصة من بينهم شخص ضابط في المخابرات الإيطالية واثنين من البحرية الإيطالية برفقة أربعة من مليشيا كتيبة السويحلي في كمين نصبه تنظيم داعش نهاية الأسبوع الماضي قرب بوابة "التسعين" القريبة من سرت.

وقال المركز اليوم الاثنين إن ما يقارب 90 جندياً من بينهم ضباط وخبراء عسكريون من أميركا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا موجودون منذ مدة في مقر الكلية الجوية بمصراتة في مهام عسكرية غير معلنة بالاتفاق مع مليشيات مصراتة الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأعلنت صفحة تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس أن طائرة حربية تابعة لها قصفت مساء أمس بوابة "التسعين"، وأظهر فيديو نشرته الصفحة لحظة قصف طائرة حربية موقعا تصاعدت منه النيران.

وقالت الصفحة إن الغارة تمكنت من قتل عدد من عناصر داعش وتدمير آليات لهم بالموقع .

يشار إلى أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت في خبر لها يوم أمس الأحد عن جنود إيطاليين وربما بريطانيين معهم قتلوا الأسبوع الماضي في كمين نصبه لهم تنظيم داعش.

وفيما لم تذكر الصحيفة مكان الحادث قالت إن جنودا من الفرق الإيطالية والبريطانية تعرضت لكمين من قبل انتحاريين من داعش تمكن من قبل عناصر من الفرقة الإيطالية الخاصة بالإضافة لتعرضها لقصف بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة قبل أن تستطيع الهرب تحت غطاء جوي لمقاتلات فرنسية وبريطانية.

هذا ولم تصدر أي بيانات رسمية إيطالية تنفي الأنباء حتى اللحظة.