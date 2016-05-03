تواصل غلق معبر راس الجدير بين تونس وليبيا لليوم الخامس

تواصل الثلاثاء، ولليوم الخامس على التوالي غلق معبر رأس الجدير الحدودي المشترك بين تونس وليبيا ما أصاب حركة التجارة بالشلل، وفق السلطات المحلية التونسية.

وتمنع السلطات الليبية، منذ الجمعة الماضي، مرور البضائع من هذا المعبر الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس. وتعيش المنطقتان بالأساس على التجارة والتهريب عبر الحدود.

وأفاد طاهر المطماطي والي مدنين (جنوب شرق) مراسل وكالة "فرانس برس": "المفاوضات جارية بين ممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولين في البلدين".

وأضاف: "نحاول التغلب على الصعوبات حتى تعود حركة العبور الى طبيعتها في اقرب وقت ممكن".

وأفاد مسؤول تونسي بمعبر رأس الجدير طلب عدم نشر اسمه أن المرور مسموح فقط للمدنيين العائدين الى بلدهم ولسيارات الإسعاف.

وأكد شهود عيان إخضاع سيارات الإسعاف والمدنيين المسموح لهم بالعبور لتفتيش دقيق.

ومن طرابلس، قال حافظ معمر، المسؤول في المجلس المحلي الليبي بمنطقة زوارة، لـ"فرانس برس"، إن معبر رأس الجدير أُغلق احتجاجا على "تهريب السلع المدعمة" مثل البنزين نحو تونس.

وأفاد معمر على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن الجانب الليبي يطالب بضمان "معاملة حسنة" للمسافرين الليبيين الذي قال إنهم تعرضوا إلى "سوء معاملة" في الجانب التونسي من المعبر.