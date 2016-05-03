كوبلر: أخطأنا عندما تخلينا عن ليبيا بعد 2011

صرّح المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر في مقابلة خاصة مع "العربية": "إن تخلي المساعي الدولية عن ليبيا منذ عام 2011 كان خطأ كبيرا". وحذر كوبلر من عدم تكرار سيناريوهات العراق في ليبيا.

وقال كوبلر: "كان من الخطأ أن نترك ليبيا بعد عام 2011، لتدير أزمتها بمفردها، ومن الخطأ أيضا أن نتخلى عن الشعب الليبي بعد التدخل العسكري وندعوهم إلى قيام الثورة بأنفسهم. وعلينا أن نتجنب تكرار أخطاء العراق في ليبيا، كما أنني أرفض أن نملي على الليبيين أي حلول، وعلى الشعب الليبي أن يجد الحل المناسب لبلاده".

وأضاف: إن دوري كمبعوث أممي هو مساعدة الليبيين على تنظيم العملية السياسية الانتقالية.