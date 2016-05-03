مليشيات فجر ليبيا تهاجم الجيش جنوبي سرت

أفادت مصادر عسكرية بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم لمليشيات فجر ليبيا على تمركز لقوات الجيش بمنطقة زلة جنوبي سرت.

وقالت المصادر لــ"العربية نت" إن مليشيات فجر ليبيا شنت هجوما مباغتا فجر اليوم على تمركز للجيش بسرت تحت غطاء جوي لطائرات تابعة للمليشيات أقلعت من قاعدة الجفرة.

وأوضحت المصادر أن المليشيات التابعة لمصراتة والتي يقودها "زياد بلعم" أحد قيادات المجموعات الإرهابية الفارة من بنغازي تهدف بهجومها هذا إلى قطع الطريق أمام قوات الجيش التي تستعد لحملة عسكرية على داعش بسرت.

وأكدت المصادر أن الجيش تمكن من صد الهجوم على الأرض وأجبرت طيران المليشيات على مغادرة أجوائها باستخدام المضادات.

وأضاف "أن مليشيات مصراتة وداعميها يحاولون من خلال اتصالاتهم مع حرس المنشآت النفطية قطع الطريق أمام الجيش قبل وصوله بشكل نهائي إلى سرت، ما يقوي الشكوك عن علاقة فجر ليبيا بالتنظيم في سرت".