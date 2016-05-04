ليبيا.. رئيس الوزراء المالطي في زيارة لطرابلس

استقبل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بطرابلس رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات صباح.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال السراج إنه بحث مع الوزير المالكي سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وكان ملف الهجرة غير الشرعية محور اللقاء.

وأضاف السراج أن لجنة مشتركة ستشكل قريباً من الجانبين ستتولى بحث المشكلة التي باتت تؤرق الطرفين لتقديم حلول "جذرية لعلاج هذه المشكلة".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات دعم بلاده لحكومة الوفاق، مطالباً الأطراف الليبية بضرورة الالتفاف لإنهاء الصراع في البلاد .

وقال موسكات إن العلاقات الليبية المالطية عريقة ولكن تطوير مرهون بإعادة الاستقرار للبلاد، مشيراً إلى أن بلاده تولي ملف الهجرة غير الشرعية أولوية في هذه المرحلة.

وكان وزراء خارجية دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بالإضافة للجزائر قد أعلنوا خلال زيارتهم المتتالية إلى طرابلس عن دعمهم لحكومة الوفاق، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات واضحة في سبيل وحدة البلاد ومؤسساتها وتوحيد مقاتليها لمكافحة الإرهاب.