الجيش الليبي يطلق "معركته الكبرى" لتحرير سرت

بعد أشهر طوال من الانتظار، أعلن الجيش الليبي عن بدء معركة تحرير سرت من تنظيم داعش، مضيفا أن آليات عسكرية وأعدادا ضخمة من عناصر الجيش تتجه بحرا وبرا وجوا لمحاصرة المدينة.

هذه الخطوة كانت قد سبقتها تجهيزات ضخمة، إذ احتشدت منذ أيام قوات الجيش المقبلة من الشرق في مناطق مرادة وزلة وحقل تيبستي والمبروك وجنوب النوفلية، في حين تمركزت القوات القادمة من الزنتان بغرب ليبيا في جنوب سرت مباشرة.

كما تم تجهيز مهبط للطائرات العسكرية جنوب سرت، فضلاً عن تجهيز قاعدة رأس لانوف الجوية للمشاركة في القتال، بحسب ما أعلن المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت التابعة للجيش الوطني أكرم بوحليقة.

وكان الجيش قد استبق عملية سرت بعدة انتصارات، آخرها إعلانه استكمال انتشار وحداته العسكرية وبسط سيطرته الكاملة على الحقول النفطية الليبية.

كما سيطر على مسافة 225 كيلومتراً بين مدينة زلة جنوب شرقي طرابلس، ومدينة مرادة غربي سرت بعد معارك عنيفة مع كتائب مصراتة التي استخدمت الطيران الحربي.

وتأتي هذه العملية العسكرية في وقت تشير الأخبار الواردة من سرت إلى أن مسلحي تنظيم داعش يمنعون العائلات من الهروب من المدينة، وذلك بعد موجة نزوح كبيرة لأهالي المدينة تحسبا لاندلاع معركة التحرير الكبرى.