ليبيا على رأس اهتمامات اجتماع وزراء الخارجية المغاربة

انطلقت اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية، فعاليات أشغال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي.

ووفق بيان للخارجية التونسية، يأتي "احتضان تونس لهذا الاستحقاق المغاربي ليؤكد تعلقها بالوحدة المغاربية كخيار استراتيجي، وحرصها على دعم مسيرة اتحاد المغرب العربي وتفعيل آلياته".

وأضاف البيان "إن اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي يتنزل في إطار التجاوب مع مستجدات المرحلة الحالية عربيا وإقليميا ودوليا، وما تطرحه من تحديات مشتركة على جميع الصعد".

وعلمت "العربية.نت" من مصادر حكومية مطلعة في تونس، أن الاجتماع سيتناول الوضع في المنطقة، تحديدا تطورات الملف الليبي بعد انتقال حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج الى ليبيا.

وفي هذا السياق، أكد مصدرنا أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الدول المغاربية تجاه التسوية في ليبيا، من ذلك وجود التقاء على رفض التدخل العسكري في ليبيا.

وهو موقف تتمسك به بقوة دولة الجزائر التي تري في كل تدخل عسكري في ليبيا بمثابة مدخل لتفجر الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي أيضا.

في ذات السياق، تشدد تونس أيضا على رفضها للتدخل العسكري رغم تفهم الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي لإمكانية حدوث ضربات موجهة لتنظيم "داعش في ليبيا"، وهو موقف يلاقي رفضا جزائريا.

من جهة أخرى، نشير الى أن الدول المغاربية تدعم كلها التسوية السياسية الأممية، التي انطلقت من "الصخيرات" المغربية، وتؤكد دول المنطقة على دعمها لحكومة السراج.

كما يتوقع أن ينظر الاجتماع في الوضع الهيكلي والتنظيمي لاتحاد المغرب العربي، خاصة نشاط مؤسسات الاتحاد.

في هذا الإطار علمت "العربية.نت" من مصادر في الدبلوماسية التونسية أنها قامت بترشيح وزير الخارجية السابق الطيب البكوش لتولي مهام خطة الأمين العام للاتحاد المغاربي.

ويتوقع أن يلاقي المقترح التونسي قبولا من دول الاتحاد، على اعتبار أن هذا المنصب يشغله دائما ومنذ اتفاقية مراكش في 1998 شخصية تونسية.