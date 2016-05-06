رئيس الوزراء التونسي يزور طرابلس

استقبل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بمقره بقاعدة بوستة البحرية بطرابلس اليوم الجمعة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد.

وأعلن "السراج" في مؤتمر صحفي مشترك مع "الصيد" عن وصول الجانبين الى مجموعة اتفاقات منها بينها إعادة فتح استقبال الطيران الليبي بمطار العاصمة تونس بعد منعه منذ ديسمبر الماضي، بالإضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لحلحلة المشاكل الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين لتسهيل دخول المواطنين .

وقال السراج في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التونسي "لقد كان اللقاء مثمرا ونحن نقدم الشكر للحكومة التونسية على دعمها لحكومة الوفاق ودورها الفعل في إنجاح الحوار السياسي".

من جانبه أكد الحبيب الصيد على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق، وقال "جئنا لنؤكد هذا الدعم ولتأكيد استعدادنا لتقديم المزيد متى ما طلبت منا الحكومة ذلك"

وطالب الصيد الأطراف الليبية بالالتفاف حول الاتفاق السياسي لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية.