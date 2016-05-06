قتلى وجرحى خلال سقوط قذائف وسط مظاهرة شعبية ببنغازي

قتل مواطنان وجرح أكثر من 30 آخرين جراء سقوط قذائف على مظاهرة شعبية بساحة "الكيش" وسط بنغازي.

وبحسب مصدر طبي فإن امرأة وطفل قتلا بينما جرح ما يزيد عن الثلاثين مواطنا بعضهم يعاني إصابات بليغة.

ودعا نشطاء أمس الخميس إلى مظاهرة شعبية بساحة الكيش" بوسط المدينة لتأكيد الدعم الشعبي لقوات الجيش الوطني في حربها ضد الإرهاب ببنغازي وغيرها من المدن الليبية.

وقال أحد المتظاهرين لــ"العربية.نت" إن القذائف كانت موجهة للساحة وجاءت من جهة غرب المدينة حيث لا تزال المجموعات الإرهابية موجودة هناك".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للساحة وأعمدة دخان تتصاعد منها جراء سقوط القذائف.