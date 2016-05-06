ليبيا.. داعش يتقدم نحو مصراتة والمدينة تعلن النفير

بعد يومين من إعلان الجيش الليبي بدء تحرير سرت من داعش، سيطر التنظيم المتطرف على منطقتي القداحية ووادي زمزم قرب مدينة مصراتة شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عناصر داعش رفعوا أعلامهم في هاتين المنطقتين الواقعتين على بعد 90 كلم من مصراتة.

وهو مؤشر قوي على انتشار التنظيم المتطرف، وأيضا على حركة تنقلات عناصره في الفترة الأخيرة، حيث أفادت معلومات سابقة بفرار عدد كبير من مقاتلي التنظيم من بنغازي باتجاه سرت.

وكان عناصر داعش قد أغلقوا قبل أيام مداخل مدينة سرت، لمنع السكان من مغادرتها واستخدامهم لاحقا كدروع بشرية.

النفير العام

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية في مصراتة إعلان حالة النفير العام في المدينة بعد سيطرة تنظيم داعش على هاتين المنطقتين واندلاع اشتباكات بين قوة من المدينة وعناصر التنظيم في منطقة البغلة.

وشن داعش هجوما ظهر الخميس على نقطة عسكرية تُعرف بتقاطع البغلة، الذي يربط بين بوابة أبوقرين شرق مصراتة، والجفرة، بعد أن فجّر انتحاري نفسه في النقطة مخلفًا قتيلين وعددًا من الجرحى، وفقًا لما أكده رئيس المجلس العسكري لمصراتة .



