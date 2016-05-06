ليبيا.. غرفة عمليات لقتال داعش بين مصراتة وسرت

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمحاربة تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت.

وكلف المجلس الرئاسي بشير محمد القاضي آمر للغرفة، بالإضافة إلى عدد من الضباط الآخرين التابعين لرئاسة أركان المؤتمر السابق بعضوية الغرفة.

وأعلن المجلس في بيان له في وقت متأخر ليل الخميس الحظر على أي قوة عسكرية إجراء أي عمليات قتالية بهذه المنطقة خارج إشراف الغرفة العسكرية المشكلة من قبله.

وكان المجلس وعد في بيان سابق له الخميس بتشكل قيادة موحدة تجمع كل القوى العسكرية في البلاد لمحاربة التنظيم بداعش، إلا أنه في قراره التالي شكل غرفة عسكرية لمحاربة داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت فقط .

وتشهد المنطقة قتالاً ضاريا منذ صباح الخميس إثر عملية انتحارية نفذها مقاتلو التنظيم في بوابة منطقة بقرين قبل أن يسيطر على المنطقة وكامل المناطق الساحلية غرباً، وصولاً إلى وادي زمزم والسدادة التي لا يفصلها عن مصراتة سوى 90 كم.