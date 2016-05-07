اغتيالات تطال ضباطاً في الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس

اغتال مسلحون مجهولون، فجر اليوم السبت، العقيد أحمد غيث أمام منزله بأحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر مقرب من مديرية أمن طرابلس لــ"العربية.نت" إن الغرفة عممت منشورا على ضباط الجيش بطرابلس بضرورة حماية أنفسهم جراء موجة اغتيالات تستهدف ضباط الجيش بالعاصمة طرابلس.

وقال المصدر في حديث خاص لــ"العربية.نت" إن 8 ضباط اغتيلوا خلال الأسبوعين الأخيرين بطرابلس من قبل مسلحين مجهولين، فيما لا يزال ثلاثة ضباط آخرين مجهولي المصير بعد اختطافهم خلال ذات المدة.

ومن أبرز الشخصيات العسكرية التي استهدفت بالاغتيال العقيد سالم سويسي آمر الكتيبة 174 المكلفة بحماية مقر وزارة الدفاع بطرابلس أمام بيته الأسبوع الماضي.

ونفذ مسلحون مجهولون عددا من عمليات الاغتيال ضد ضباط الجيش في بنغازي خلال عام 2013، وصل إلى أكثر من 200 ضابط.

ويعتقد أن ذات المجموعات المدعومة من قبل التيارات المتطرفة المسيطرة على طرابلس تنفذ ذات الخطوات بعد خسارتها وانحسار وجودها أمام ضربات الجيش ببنغازي.