النواب الليبي يتهم المجلس الرئاسي بجر البلاد لحرب أهلية

رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تكليفها ضباطا في الجيش بتشكيل غرفة لقيادة الحرب ضد داعش.

واتهم صالح في بيان له اليوم السبت المجلس الرئاسي بانتحاله لصفة القائد الأعلى للجيش.

وقال في بيانه إن "القيادة الحالية للجيش الوطني هي القيادة الشرعية الوحيدة والمخولة بتحرير مدينة سرت"، معتبرا أن أي عمل عسكري مواز سيكون خارجا على القانون، مشيرا إلى أنها تعتبر منطقة عسكرية مغلقة، وأن أي تشكيل موجود في المنطقة سوى الجيش يعتبر خارجا على القانون.

واعتبر صالح أن قرارات المجلس الرئاسي بطرابلس قد تقود البلاد إلى حرب أهلية مما يفقده الحصانة الدستورية والقانوينة.

وجاء بيان صالح بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل ضباط موالين لحكومة الوفاق في مصراتة وطرابلس غرفة عسكرية لقتال تنظيم داعش بين مدينتي مصراتة وسرت تنفيذا لقرارات المجلس الرئاسي.