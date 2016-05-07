ليبيا.. 11 قتيلاً في معارك بين ميليشيات مصراتة وداعش

لليوم الثالث على التوالي، السبت، تستمر المعارك الضارية بين مقاتلي تنظيم داعش وميليشيات مصراتة في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت.

وأكدت مصادر طبية من مستشفى مصراتة لــ"العربية.نت" ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات الدائرة بين ميليشيات مصراتة ومقاتلي تنظيم داعش إلى 11 قتيلا.

وقالت المصادر إن عدد المصابين من جراء المعارك فاق 100 جريح، نقل بعضهم للعلاج خارج البلاد.

وإلى ذلك، أعلن المجلس العسكري المشرف على ميليشيات المدينة تقدمه مساء الجمعة، حيث سيطر على "بوابة السدادة" وتقدم باتجاه بوقرين القريبة من سرت (100 كيلومتر غرب سرت) والتي سيطر عليها التنظيم الخميس.

وأفاد المجلس أن تعزيزات عسكرية وصلت من المناطق المجاورة لمصراتة ساعدت في هذا التقدم، إضافة للغطاء الجوي الذي وفرته مقاتلات انطلقت من الكلية الجوية بالمدينة ووجهت ضربات لمواقع لداعش ساهمت في تقهقره.

هذا وأعلنت ميليشيات تابعة للمجلس العسكري في مصراتة، وهي الميليشيات التي تسيطر على مقر "قاعدة الجفرة" العسكرية جنوب سرت عن مقتل عنصر وجرح 3 آخرين من عناصرها جراء تفجير انتحاري في إحدى بوابات منطقة ودان.

وقالت الميليشيات على موقع التواصل "فيسبوك" إن انتحارياً فجر نفسه بسيارة كان يستقلها أثناء مروره بوابة بمنطقة ودان بالجفرة ليل الجمعة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وجرح ثلاثة آخرين، مخلفا أضرارا كبيرة بمقر البوابة.