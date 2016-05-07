مجلس النواب الليبي يرفض زيارات أوروبية إلى حكومة الوفاق

انتقدت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب زيارات عدد من مسؤولي الدول الأوروبية والعربية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس باعتبارها مخالفة للأعراف الدبلوماسية. وتلقى حكومة الوفاق اعترافا دوليا بكونها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان "إن المجلس الرئاسي لم تتشكل حكومته، ولم يمنح الثقة من مجلس النواب، ولذا لن يتسلم المجلس أي مهام حتى حصوله على ثقة البرلمان".

وأضافت: "نحن لسنا طلاب سلطة ولكننا ملزمين بالمسار الصحيح ولوائح مجلس النواب، ولن نسلم للمجلس الرئاسي حتى لو اعترف به كل العالم".

وطالبت الحكومة المؤقتة، الدول الغربية والعربية باحترام السيادة الليبية، مشيرة إلى أن إقدام مسؤوليها على زيارة المجلس الرئاسي يعد "انتهاكا صارخا لأعراف التعامل بين الدول".

واتهمت الحكومة المؤقتة، الدول الغربية بسعيها إلى "فرض أمر واقع جديد للهيمنة على سيادة الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي من خلال استغلال الأرصدة المجمدة في الخارج".