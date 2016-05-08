السراج: نرحب بجميع المبادرات التي تهدف لرأب الصدع

أكد رئيس الحكومة الوفاق الليبي فايز السراج، اليوم الأحد، أن حكومة الوفاق هي حكومة جميع الليبيين، مرحباً بجميع المبادرات التي تهدف إلى رأب الصدع ولمّ الشمل على أرضية الاتفاق السياسي الليبي.

أتت تصريحات السراج في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الذي دعا إلى وقوف الدول العربية مع ليبيا لتخطي محنتها ودعم مخرجات اتفاق الصخيرات.

وشدد العربي على أهمية أن تعود الدولة الليبية لفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.

وقد أكد السراج أمام سفراء الجامعة العربية أيضا حاجة الليبيين الماسة لرفع التجميد عن أموال الدولة في الخارج، ما يعني دعوة لاستصدار قرار عربي بهذا الخصوص.

يذكر أن السراج، يزور حالياً القاهرة برفقة عدد من أعضاء المجلس الرئاسي، وقد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.