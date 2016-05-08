ليبيا.. الميليشيات تقتل ضابطة شرطة في طرابلس

اغتيلت ضابطة بالأمن العام الليبي، حنان الغرياني، بمنطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر إعلامية أن اغتيال الغرياني يأتي في إطار الخطة الممنهجة للميليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس، والتي تستهدف أفراد الجيش والشرطة الموالين للمؤسسة العسكرية الليبية منذ إعلان الجيش معركة تحرير سرت.

وكان مسلحون مجهولون، قد اغتالوا، فجر السبت، العقيد أحمد غيث أمام منزله بأحد أحياء العاصمة الليبية.

وقال مصدر مقرب من مديرية أمن طرابلس لــ"العربية.نت" إن الغرفة عممت منشوراً على ضباط الجيش بطرابلس بضرورة حماية أنفسهم جراء موجة اغتيالات تستهدف ضباط الجيش بالعاصمة.