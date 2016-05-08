ليبيا.. حفتر يرفض لقاء كوبلر لتهميشه دور الجيش

رفض القائد العام للجيش الليبي، الفريق أول خليفة حفتر، لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ما يعكس حدة الأزمة التي وصلت إليها الأزمة الليبية.

وفسرت مصادر ليبية ما حدث بامتعاض شديد اللهجة أبداه حفتر، تجاه مواقف كوبلر، خصوصاً ما تعلق بتهميش مؤسسة الجيش الليبي، لصالح الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس، ويتم التعامل معها كشريك شرعي.

كما تحدث مقربون من حفتر عن انزعاجه أيضاً من عدم استجابة كوبلر، لمطالب رفع الحظر على توريد السلاح إلى الجيش الليبي، فضلاً عما وصفه قائد الجيش بصمت المبعوث الأممي عن عمليات تصفية تطال ضباطاً موالين لحفتر في طرابلس.