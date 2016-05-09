اجتماع دولي حول ليبيا في 16 مايو في فيينا

أعلن وزير الخارجية الإيطالية في تونس، اليوم الاثنين، عن اجتماع في 16 مايو في فيينا، يحضره "كبار" المسؤولين الإقليميين والدوليين، من أجل دعم "تثبيت الاستقرار" في ليبيا.

وقال الوزير باولو جنتيلوني للصحافة، إنه دعا تونس إلى المشاركة في "اللقاء الذي سنعقده في فيينا، بين وزراء خارجية كبرى بلدان المنطقة، وأبرز المسؤولين الدوليين".

وأضاف: "من الضروري القيام بمجهود مشترك من أجل مساعدة عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا"، مشيرا إلى أنه سلم هذه الدعوة باسمه وباسم وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وسيُعقد هذا الاجتماع في 16 مايو، أي الاثنين المقبل.

وفي أواخر 2015، استضافت إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، اجتماعا دوليا في روما تمحور حول تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت وزارة الخارجية التونسية الموعد، لكنها أوضحت أنها لم تعط بعد ردا على الدعوة.