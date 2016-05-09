الناتو: مستعدون لمساعدة ليبيا إذا طلبت ذلك

قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ألكسندر فيرشبو إن الحلف قد يقرر مساعدة ليبيا قبل قمته المقررة في يوليو المقبل في وارسو إذا طلبت الحكومة الليبية منه الدعم.



وأضاف فيرشبو لوكالة رويترز الاثنين على هامش مؤتمر للحلف في سلوفينيا "ما زلنا مستعدين لدعم ليبيا في بناء مؤسساتها العسكرية إذا تلقينا طلبا من الحكومة الشرعية في ليبيا."



وتابع "نأمل جميعا أن تعزز الحكومة ... التي يقودها رئيس الوزراء المعين (فايز) السراج سلطتها. إذا حدث ذلك وتلقينا طلبا فقد نستجيب حتى قبل أن تعقد قمة وارسو."



ولم يحدد فيرشبو شكلا محتملا لتلك المساعدة.



وقال وزير الخارجية الإيطالي الاثنين إن مباحثات بخصوص تقديم الدعم لحكومة الوفاق الجديدة في ليبيا ستعقد في فيينا الأسبوع المقبل.



وسيركز الاجتماع على الجهود الدولية لإحلال الاستقرار في ليبيا التي حقق فيها تنظيم داعش مكاسب على الأرض.