مصادر عسكرية ليبية: الجيش يحاصر قاعدة "الجفرة"

أكدت مصادر عسكرية بدء الجيش الليبي محاصرة قاعدة "الجفرة" جنوب سرت منذ أمس الأحد استعدادا لاقتحامها وتأمينها.

وقالت المصادر المقربة من قيادة الجيش في حديث خاص لـ"العربية.نت" إن الجيش يتمركز بأكثر من مجموعة على بعد خطوات من قاعدة الجفرة التي تتحصن بداخلها مليشيا تابعة لمصراتة يقودها "زياد بلعم" القيادي البارز في المجموعات الإرهابية والفار من بنغازي.

وكان "بلعم" قد أكد في منشور عن ميليشياته المتمركزة في قاعدة الجفرة مهاجمته لقوات الجيش الأسبوع الماضي في منطقة "زلة" بمساعدة طيران أقلع من مصراتة، وهي محاولة - بحسب مراقبين - لعرقلة قوات الجيش للتقدم إلى سرت.

وقالت المصادر "إن قطع خطوط الاتصال بين هذه المجموعات الإرهابية الفارة من بنغازي والمدعومة من مصراتة والمرتبطة بعلاقة مشبوهة من تنظيم داعش ومن ثم القضاء عليها الواحدة بعد الأخرى هو أولى خطوات الجيش".

وأضافت أن قيادة الجيش أدركت أن الخطط التي تعمل بها المجموعات الإرهابية كزرع الألغام والهجوم بالمفخخات والانتحاريين التي استخدمتها في بنغازي هي ذات الخطط التي سوف تستخدمها، وهذه الأسباب هي التي تجعل قوات الجيش تتقدم نحو سرت بشكل بطيء.

وأكدت المصادر أن معركة القضاء على الإرهاب في سرت لا مفر منها وأن القيادة العام عازمة على خوضها وكشف علاقة التيار المسيطر على طرابلس ومصراتة بالتنظيمات الإرهابية ودعمها وإطالة أمد عمرها في البلاد.