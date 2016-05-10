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ليبيا.. مجلس حكومة الوفاق يؤسس قوة نظامية

المصدر: دبي- العربية.نت
صورة من قرار المجلس الرئاسي
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أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، قراراً بإنشاء قوة نظامية تسمى الحرس الرئاسي، تتبع للقائد الأعلى للجيش الليبي، وهي الصفة التي أصدر بها المجلس القرار، وتتمتع هذه القوة بالذمة المالية والإدارية المستقلة.

وبحسب القرار، فإن الحرس الرئاسي يتكون من وحدات الجيش والشرطة فقط، ومن يتم اختيارهم وإعادة تنسيبهم من وحداتهم من مختلف المناطق في ليبيا.

وأوكل القرار إلى الحرس الرئاسي مهمة تأمين القرارات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة للدولة، وتأمين أعضاء المجلس وكبار زوار الدولة، وتأمين وحراسة الأهداف الحيوية وجميع منافذ الدخول.

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