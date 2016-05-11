الجيش الليبي يحاصر درنة.. ويبدأ عملية عسكرية لتحريرها

أعلنت قيادة الجيش عن بدء عملية "البركان" العسكرية لتحرير مدينة درنة شرق البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية.

وقال على بوستة مدير المكتب الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار التابعة لقيادة الجيش إن عملية عسكرية تحت اسم "البركان" لتحرير مدينة درنة انطلقت اليوم صباحا.

وأوضح بوستة في بيان له أن قوات الجيش تقدمت باتجاه المدينة من أربعة محاور بينما قصفت مقاتلات تمركزات للمجموعات الإرهابية داخل المدينة.

وأضاف أن الاشتباكات كانت بشكل متقطع صباح اليوم الاربعاء ولكنها توقفت في الوقت الحالي.

وقال "إن الجيش أقفل الطريق الجنوبي والشرقي للمدينة كخطوة أولى لقطع خطوط الإمداد وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية داخل المدينة".

وبحسب مصادر خاصة لــ"العربية.نت" فإن قوات الجيش تركت مهلة للوساطات الاجتماعية التي تحاول إقناع قادة مقاتلي مجلس شورى المدينة بتسليم سلاحها ومقاتليها قبل إطلاق العملية العسكرية خلال الساعات القادمة".

وبحسب ذات المصادر فإن قادة مجلس شورى المدينة المقرب فكريا من تنظيم القاعدة لا يزال رافضا لتسليم المدينة وتوعد بقتال قوات الجيش اذا حاولت التقدم.