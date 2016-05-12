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ليبيا.. عقيلة صالح يطلب من الثني الاستمرار بمهامه

المصدر: العربية.نت
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، عبدالله الثني، يطلب منه الاستمرار بالقيام بمهامه لحين اعتماد اتفاق الصخيرات في البرلمان، وتعديل الإعلان الدستوري وفقاً لذلك، بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة، ولحين اعتماد الحكومة المشكلة من المجلس الرئاسي في مجلس النواب بعد التصويت عليها بالأغلبية المطلوبة ثم أدائها اليمين القانونية.

وكانت الأطراف الليبية قد وقعت، في ديسمبر الماصي، على الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية. وأعلنت موافقتها على شكل الاتفاق السياسي المعلن من قبل الأمم المتحدة.

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