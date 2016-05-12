مقتل 4 من قوات حكومة الوفاق الليبية في هجوم لـ"داعش"

قُتل أربعة عناصر في القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في هجوم شمل تفجيرين انتحاريين شنه تنظيم "داعش" واستهدف نقطة تجمع لهذه القوات شرق العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد، الخميس، مسؤول وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول في المركز الإعلامي لغرفة العمليات المشتركة ضد تنظيم "داعش" في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس): "شن تنظيم "داعش" هجوما مساء الأربعاء استهدف تجمعا لقواتنا في السدادة" (جنوب مصراتة).

وأضاف: "هاجم في البداية انتحاريان، أحدهما يقود سيارة مفخخة، والثاني دراجة نارية التجمع العسكري، ثم اندلعت اشتباكات في المنطقة بين عناصر التنظيم وقواتنا". وأضاف أنه سقط للجيش 4 قتلى، وأصيب 24 عنصرا آخر بجروح.

وتقع السدادة على بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة مصراتة، في منطقة شهدت على مدى الأسبوع الماضي اشتباكات بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وتنظيم "داعش" الذي يحاول التمدد غربا انطلاقا من سرت (450 كلم شرق طرابلس).

ويأتي هجوم تنظيم "داعش" بعد أسبوع على هجوم مماثل في منطقة ابو قرين الاستراتيجية على بعد نحو 50 كلم شرق السدادة، قُتل فيه ثمانية عناصر من قوات حكومة الوفاق، وأصيب العشرات بجروح.

وتقع منطقة ابو قرين على الطريق الرئيسي الساحلي الذي يربط مصراتة بسرت وبالجنوب الليبي.

وكانت حكومة الوفاق الوطني شكلت "غرفة عمليات" عسكرية خاصة ضد تنظيم "داعش"، تقوم مهمتها على تنسيق أنشطة مكافحة التنظيم في المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت الخاضعة لسيطرة هذا التنظيم الارهابي منذ يونيو 2015.