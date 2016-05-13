الاتحاد الأوروبي يشرك ليبيا في حماية شواطئه الجنوبية

أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عبر بيان نشر على موقع الاتحاد اليوم الجمعة، عن قرب إطلاق مشروع لتدريب عناصر ليبية من القوات البحرية ضمن "عملية صوفيا" التي أطلقها الاتحاد لحماية شواطئه الجنوبية.

وقالت موغيريني إن "الاتحاد أضاف للعملية مهام جديدة، من بينها تدريب عناصر البحرية الليبية في خطوة نحو توسيع العملية لتشمل تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وتعزيز التعاون مع السلطات الليبية".

وأوضحت أن توسيع صلاحيات عملية صوفيا جاء بناء على طلب السلطة الشرعية في ليبيا، في إشارة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بطرابلس.

وقالت إن "القرار الأوروبي جاء بعد سلسلة من المشاورات مع مسؤولين ليبيين، آخرها مع الرئيس فايز السراج أثناء حوار عبر دائرة البث المغلق مع سفراء الدول الأوروبية" في 18 نيسان/ابريل الماضي.

وكشفت أن لقاء خاصا سيجمعها الاثنين القادم برئيس حكومة الوفاق فايز السراج خلال مؤتمر دولي عن ليبيا سيعقد في فيينا.