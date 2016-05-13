داعش خرج من قاعدته في سرت ويتمدد غربا

انطلقت معركة سرت، ولكن المواجهات تجري الآن على حواشيها شرقا وغربا، فمقاتلو داعش في سعي حثيث لمنع قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني على السواء، من التقدم باتجاه معقلهم.

كما تفيد التطورات على الأرض بسيطرة داعش على منطقة بوقرين الاستراتيجية التي تربط الشرق الليبي بغربه، وهو ما أكده مسؤول عسكري في غرفة العمليات التي شكلتها حكومة الوفاق قبل أيام.

واندلعت اشتباكات بين عناصر داعش والقوات الحكومية في المنطقة، أعلن على إثرها انسحاب تلك القوات بحسب شهود في بوقرين.

فيما أضاف المتحدث باسم غرفة عمليات القوات ومقرها مصراتة، أن داعش خرج من قاعدته في سرت باتجاه الغرب، مشيراً إلى أن ساعة الصفر باتت قريبة.

أما داعش، والذي نجح لأول مرة في التمدد باتجاه مصراتة، عمد التنظيم إلى خطة تعتمد على قطع الطرق الرئيسية في النوفلية شرقا وبوقرين غرباً.

إلى ذلك، أفادت مصادر ليبية نقلا عن مصدر في كتائب مصراتة، أنه تم أسر 15 مقاتلا من داعش، بينهم تونسيون وتشاديون وصوماليون وجزائريون وليبيون، بعد معارك طاحنة قرب نقطة تفتيش السدادة.

في غضون ذلك، لا يزال الخلاف سيد الموقف بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة في طبرق، الأمر الذي استثمر فيه داعش ونجح في تحقيق مكاسب على الأرض.