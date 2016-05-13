قوات تتبع حكومة الوفاق تضبط خلية تابعة لداعش في طرابلس

أعلنت ميليشيات مقربة لحكومة الوفاق الليبية عن ضبطها لخلية تابعة لتنظيم داعش داخل طرابلس.

وعبر صفحتها الرسمية قالت ميليشيات "الردع" إنها نجحت في مداهمة منزل بمنطقة بوسليم بالعاصمة طرابلس، وأوقفت مجموعة تابعة لتنظيم داعش.

وقالت إن العناصر التي تم القبض عليها من بينهم قيادي تونسي كان يخطط لاستهداف عدد من بوابات التفتيش وأهداف أخرى بالعاصمة بواسطة مفخخات.

وتعهد بيان الميليشيات بعرض اعترافات العناصر الإرهابية المضبوطة في العملية خلال أيام.

وتعتبر ميليشيات الردع من أكبر المجموعات المسلحة التي انفصلت عن عملية فجر ليبيا ووالت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق منذ تمكنه من دخول طرابلس، وتقوم على تأمين مقره بقاعدة بوستة البحرية المتاخم لمقر الميليشيات في قاعدة امعيتيقة العسكرية بالعاصمة.