مقتل 3 جنود في معارك الجيش الليبي والإرهابيين ببنغازي

قتل ثلاثة جنود من الجيش الليبي وجرح آخرون في تجدد المواجهات المسلحة بين قوات الجيش وعناصر المجموعات الإرهابية بمدينة بنغازي.

وقال جمال الزهاوي، أحد قادة قوات الجيش ببنغازي، إن المواجهات تجري بشكل عنيف منذ صباح اليوم بمناطق "القوارشة والصابري" بالمدينة.

وأضاف في حديث لــ"العربية.نت" أن قواتنا تقدمت بخطى ثابتة في محيط المنطقتين، وتسيطر على أجزاء واسعة منها في الوقت الحالي".

وقال "إن المواجهات تجري حاليا في محيط المستشفى الأوروبي وشارع الشجر باستخدام كافة الأسلحة وبمساعدة سلاح الجو الذي لا يزال يستهدف تمركزات الإرهابيين".

وأوضح "تمركزات الإرهابييين بدت كالجيوب المتحركة خلال المدة الأخيرة، وهي استراتيجية جديدة لا تعكس إلا ضعف الإرهاب بالمدينة، وأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة".

وأكد الزهاوي أن الجيش لديه أولوياته، خصوصا أن معركة الجيش ضد الإرهاب اتسعت لتشمل درنة وسرت قريبا، ولكن حسم معركة بنغازي سيكون قريبا".