واشنطن مستعدة لتخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا

أفاد مسؤولون أميركيون لوكالة فرانس برس، الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم "داعش".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لفرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه، إنه "إذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومحكمة بالأشياء التي تريد أن تستخدمها لمحاربة تنظيم داعش، واستجابت لكل متطلبات الإعفاء، فأعتقد أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب".

وأشار المسؤول إلى أن "هناك رغبة صحية جداً داخل ليبيا بالتخلص من داعش وأعتقد أن هذا أمر يجب علينا أن ندعمه ونستجيب له".