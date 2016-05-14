اتفاق على استئناف حركة التجارة الحدودية بين تونس وليبيا

تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين التونسي والليبي على استئناف الحركة التجارية الاثنين على معبر راس الجدير الحدودي، المتوقفة منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي، كما أعلنت اليوم السبت السلطات الجهوية التونسية.

وأوضح طاهر المطماطي، والي مدنين التي تعتبر راس الجدير جزءا منها، أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء الجمعة في اعقاب اجتماع استمر بضع ساعات، ينص على فرض رسم جمركي موحد على البضائع.

وللحؤول دون حصول توترات جديدة، سيتم إنشاء لجنة مختلطة للمتابعة، كما قال الوالي أيضا. وقد ناقشت حكومة الوحدة الوطنية الليبية هذه النقطة الخميس، على إثر لقاء في العاصمة التونسية بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال مسؤول في مدينة زوارة الليبية إن مرور الأشخاص استؤنف بالكامل ابتداء من السبت.

وتوقفت الحركة التجارية في راس الجدير، أبرز مركز حدودي بين البلدين، منذ أواخر نيسان/أبريل بمبادرة من السلطات المحلية الليبية، احتجاجاً على إجراءات دخول المنتجات الليبية الى تونس.

وأدى هذا الإغلاق الى احتجاجات حادة في مدينة بن قردان التونسية المجاورة لليبيا والتي تعيش على التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.

ونفذ إضراب شامل الأربعاء بدعوة من نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل. وقبل يومين، تظاهر مئات الأشخاص قبل أن تفرقهم قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وتتقاسم تونس وليبيا حوالي 500 كلم من الحدود التي تشكل الصحراء القسم الأكبر منها. وقد أغلقت الحكومة التونسية، التي تتخوف من الفوضى الليبية، حدودها مرتين في الأشهر الأخيرة، 15 يوما في كل مرة، في أعقاب هجومات إرهابية على أراضيها.

وأنشأت أيضا حوالي 200 كلم من "نظام العوائق" المؤلف من حفر وتلال رملية لتعزيز التدابير الأمنية.